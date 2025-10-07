Кинопоказ в дружеской атмосфере под руководством любителя киноматографа, джипси-бармена из «Выдержки» – Рината. Тебя ждёт обсуждение без лишней душноты и заумности, но с интересными фактами и комментариями от ведущего. В этот вечер покажут один из достойнейших фильмов про субкультуру, где панки показаны не только как маргиналы, употребляющие всё что только можно в чрезмерном количестве (не без подобного архетипа конечно), но в том числе и как успешные люди, которые даже с достойным заработком не чувствуют себя полноценными в обществе. Даже под броней серёжек, кожаных курток и ирокезов может скрываться много глубоких мыслей и переживаний о том, как сохранить индивидуальность в обществе. О фильме: Если вы выросли в Америке, то бунтарство против всего мира у вас в крови. А если вы к тому же Стиво, и живете в эру Рейгана в Солт-Лейк-Сити, то… бунтарство в вас проявится чуть-чуть сильнее. Мир – его враг, анархия – его религия. Вы отправляетесь в захватывающее путешествие по его жизни, и по дороге вы встречаете панков, позеров, модов, фриков, наркоманов и других личностей. Отец Стиво, бывший хиппи, считает, что его жизнь проходит впустую и убеждает сына поступить в Юридическую школу Гарварда, которую он сам окончил. Но у Стиво, под, казалось бы, непробиваемой броней из ирокеза, сережек и кожи, скрывается много мыслей. Встает вопрос: как сохранить свою индивидуальность и жить в обществе? В стоимость входит напиток. Оплата происходит на месте. Для записи напиши в Telegram – @novaartgos и не забудь, пожалуйста, захватить с собой паспорт. Так как это бар, то все мероприятия только для совершеннолетних.