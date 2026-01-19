Кинопоказ в дружеской атмосфере под руководством любителя кинематографа, джипси-бармена из «Выдержки» — Рината. Тебя ждёт обсуждение без лишней душноты и заумности, но с интересными фактами и комментариями от ведущего. Фильм основан на биографии реального серийного убийцы из 1930-х, который занимался тем, что соблазнял вдов, женился на них, а затем убивал, присваивая их деньги. Первая и последняя режиссерская работа Чарльза Лоутона, оставшаяся непонятой в год выхода, впоследствии послужившая вдохновением для таких культовых картин как «Психо» Хичкока и «Убить пересмешника» Маллигана. Продолжительность фильма: 1ч 32 мин. В стоимость входит напиток. Запись осуществляется после оплаты. И не забудь, пожалуйста, захватить с собой паспорт. Так как это бар, все мероприятия только для совершеннолетних.