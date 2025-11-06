Кинопоказ в дружеской атмосфере под руководством любителя кинематографа, джипси-бармена из «Выдержки» — Рината. Тебя ждёт обсуждение без лишней душноты и заумности, но с интересными фактами и комментариями от ведущего. В этот раз будут показывать не фильм, а стендап-выступление Дага Стэнхоупа. Этот концерт вобрал в себя лучшее из его ранней комедии. Поднимаемые темы достаточно серьёзные, но Даг чувствует баланс, не скатываясь при этом ни в занудную проповедь, ни в откровенную бессмысленную провокацию. Небольшой прокуренный бар, уместно шумная публика. После очередного непростого и грязного лайна он, прихлебывая пиво, говорит что-то в духе: «вашего уважения мне не надо, я не ищу новых друзей, я здесь всего на один вечер». На что кто-то из зрителей кричит: «давай еще!» Ты сможешь познакомиться с одним из самых интересных комиков начала 21 века в начале своего пути именно в баре, ведь обстановка дополнительно погрузит тебя в атмосферу происходящего. Внимание: в концерте присутствует жёсткий и чёрный юмор. Длительность видео — 1 час 15 минут. В стоимость входит напиток. Запись осуществляется после оплаты. И не забудь, пожалуйста, захватить с собой паспорт. Так как это бар, все мероприятия только для совершеннолетних.