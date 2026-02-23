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Киноклуб «Давай попроще» | «Неограненные Алмазы»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Если Адам Сэндлер воспринимается тобой исключительно как простоватый парень, снимающийся в глупых комедиях и не имеющий за плечами серьёзных драматических работ, то тебе определённо стоит сделать выбор в пользу просмотра этого фильма. Сложно представить кто мог бы столь талантливо справиться с ролью по-своему харизматичного, но отталкивающего нью-йоркского еврея на грани нервного срыва, ставящего авантюру и яркие мимолётные ощущения превыше итогового результата. Рваный монтаж, обилие ненормативной лексики, главный герой раз за разом принимающий неверные решения и закономерно яркий финал истории с горьким послевкусием. Хронометраж: 2ч 15 мин Ведущий — Ринат уже собрал много интересных фактов и поделится ими с тобой в понедельник. Напиток от бара включён в стоимость. Запись осуществляется после оплаты, перевести оплату можно @novaartgos По всем вопросам пиши в ТГ

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