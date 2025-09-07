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Киноигра в 4 руки

FreeDom
Казанская ул., 7

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1500₽
Возраст 16+
Кино
Концерты
Еда

Про событие

Музыка отечественного кино: 2+2 — концерт саундтреков. Погрузись в атмосферу любимых советских и российских фильмов, благодаря уникальному концерту. В исполнении талантливого дуэта пианисток Валентины Майстер и Дарьи Верещагиной тебя ждут яркие эмоции, ностальгия и радость. В программе: — Исполнение популярных саундтреков; — Видеосопровождение кадрами из культовых фильмов; — Лёгкая, запоминающаяся программа, созданная для любителей кино и музыки. Посадка свободная. В стоимость билета включено: кофе-брейк, Welcome Drink.

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