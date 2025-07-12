Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн и летний бар. О фильме: Стареющая звезда Бродвея Марго Ченнинг имела всё: успех, друзей, молодого любовника. Скромная и трудолюбивая Ева становится её помощницей, выполняющей все желания хозяйки. Быстрее всех понимает, что Евой движет желание стать «новой Марго Ченнинг», циничный театральный критик Аддисон Де Витт. Пресыщенный жизнью и презирающий окружающую его благопристойность, он решает помочь молодой карьеристке. Она становится его благодарной ученицей и упорно, не гнушаясь ничем, идет к вершинам славы, предавая окружающих её людей. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей – 19:00.