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[солдаут] Кино в саду: «Все говорят, что я люблю тебя»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и неделя кино Вуди Аллена. О фильме: Действие фильма перемещается из Нью-Йорка то в Венецию, то в Париж и обратно, а в сюжете участвуют несколько персонажей, связанных между собой супружескими, родственными и дружескими отношениями.

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