Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и неделя кино Вуди Аллена. О фильме: Действие фильма перемещается из Нью-Йорка то в Венецию, то в Париж и обратно, а в сюжете участвуют несколько персонажей, связанных между собой супружескими, родственными и дружескими отношениями.