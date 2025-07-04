[солдаут] Кино в саду: «Все говорят, что я люблю тебя»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и неделя кино Вуди Аллена. О фильме: Действие фильма перемещается из Нью-Йорка то в Венецию, то в Париж и обратно, а в сюжете участвуют несколько персонажей, связанных между собой супружескими, родственными и дружескими отношениями.
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