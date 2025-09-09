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Кино в саду: «Улыбка Мона Лизы»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Осенний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также перед началом показа ты сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым вином и легкими закусками. О фильме: 1953 год. В Америке идёт борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Однако среди руководства и преподавательского состава колледжа преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире. Кэтрин со страстным энтузиазмом бросается в борьбу за равноправие полов и оказывает огромное влияние на студенток, в том числе на Бетти и Джоан. Общение меняет как учениц, так и главную героиню: заставляет её по-новому взглянуть на собственную жизнь. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.

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