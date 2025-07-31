Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. О фильме: Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру? Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей – 19:00. В связи с изменением погодных условий, событие может быть перенесено внутрь Особняка Мясникова.