Кино в саду: «Скромное обаяние буржуазии»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. О фильме: Насмешливая, сюрреалистическая зарисовка никчёмной жизни буржуа. Непредвиденные обстоятельства с завидным постоянством препятствуют вожделению героев отобедать. Сон и явь сплетаются в калейдоскоп бредовых событий. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей – 19:00.
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