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[солдаут] Кино в саду: «Сабрина»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и классика с Одри Хепбёрн. О фильме: В роскошной усадьбе на западном берегу Лонг-Айленда обитало семейство миллионеров Лэрраби. Отец, мать и два сына. Старший - Лайнус - умный, младший - Дэвид - красивый. В Дэвида была безответно влюблена юная дочь шофёра семьи Сабрина. Чтобы «излечить» дочь от любовной лихорадки, отец отправляет её в Париж в школу поваров. Через несколько лет домой возвращается изысканная утонченная красавица. Её чувства не прошли, но теперь уже и Дэвид покорён ею. Семейные планы расширения бизнеса за счёт удачной женитьбы непутёвого сына под угрозой… Старший брат готов мужественно принять удар на себя и поухаживать за навязчивой девчонкой. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей – 19:00. В связи с изменением погодных условий, событие может быть перенесено внутрь Особняка Мясникова.

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