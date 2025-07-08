Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и классика с Одри Хепбёрн. О фильме: В Рим с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Дни её расписаны по минутам – приемы, посещения фабрик, интервью… в общем, тоска! Она совсем девчонка, ей хочется свободы и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители Вечного города. Увы, незадолго до побега доктор сделал ей укол снотворного и принцесса засыпает на скамейке. А мимо проходит возвращающийся домой после вечера за карточным столом американский журналист Джо Брэдли. Рано утром по заданию редактора он должен быть на пресс-конференции у принцессы Анны, которую он в глаза никогда не видел. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей – 19:00.