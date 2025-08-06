Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. О фильме: Гектор — немного эксцентричный, но ужасно обаятельный лондонский психиатр — пребывает в состоянии кризиса, вызванного тем, что его пациенты не становятся счастливее, несмотря на все его усилия. И однажды Гектор решается самолично отправиться в путешествие по всему свету, чтобы узнать, существует ли счастье вообще и, что еще важнее, существует ли оно для него самого. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей – 19:00. В связи с изменением погодных условий, событие может быть перенесено внутрь Особняка Мясникова.