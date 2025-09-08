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Кино в саду: «Правила виноделов»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Осенний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также перед началом показа ты сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым вином и легкими закусками. О фильме: 40-е годы. Где-то далеко идёт война, а в сиротском приюте Сент-Клауд, возглавляемом доктором Ларчем, решаются другие человеческие проблемы. Гомер Уэллс вырос в приюте и никогда ещё не покидал его пределов. Зато он преуспел в акушерстве, ассистируя доктору Ларчу. Именно здесь Гомер знакомится с Кэнди и её возлюбленным, уезжающим на фронт. С ними он впервые покидает Сент-Клауд, чтобы узнать другую жизнь, о которой пока только мечтал. Вход в сад — со стороны Гродненского и Сапёрного переулков.

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