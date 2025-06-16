Кино в саду: «Ноттинг Хилл» (1999)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и романтическая комедия с Джулией Робертс и Хью Грантом в главных ролях. О фильме: История о скромном владельце книжного магазина в Ноттинг Хилл (один из районов Лондона), жизнь которого резко меняется после того, как однажды кинозвезда заходит к нему в маленький книжный магазинчик, чтобы купить путеводитель.
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