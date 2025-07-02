Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и неделя кино Вуди Аллена. О фильме: История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырёх героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.