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Кино в саду: «Джейн Остин испортила мне жизнь» (2024)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн и летний бар. О фильме: Романтичная француженка Агата с головой, полной грёз, приезжает в писательскую резиденцию в Англии, надеясь начать новую главу в жизни. Но вместо вдохновения сталкивается с дилеммой, достойной романа Джейн Остин: обаяние харизматичного англичанина или внезапная близость со старым другом.
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