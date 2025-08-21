ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

[солдаут] Кино в саду: «Джейн Остин»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также перед началом показа ты сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым вином и легкими закусками. О фильме: В центре кинокартины — художественная интерпретация биографии и жизни известной писательницы Джейн Остин, которая подарила миру одно из величайших романтических произведений: «Гордость и предубеждение». Сюжет фильма фокусируется на Джейн — девушка верит в любовь, а её родители хотят, чтобы она вышла замуж по расчету. В Англии 1795 года у юной женщины не было иного выбора. Однако, когда Джейн знакомится с обаятельным молодым ирландцем Томом Лефроем, его ум и дерзость разжигают её любопытство, и весь мир летит кувырком. Сможет ли Джейн пойти наперекор воле родителей и бросить вызов общественным устоям? Сбор гостей в 19:00, продолжительность — 2 часа. Количество мест на кинопоказ ограничено. В стоимость брони входит попкорн. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. При изменении погодных условий команда Особняка Мясникова свяжется с каждым гостем и заранее сообщит о возможных изменениях в программе события.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста