Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также перед началом показа ты сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым вином и легкими закусками. О фильме: В центре кинокартины — художественная интерпретация биографии и жизни известной писательницы Джейн Остин, которая подарила миру одно из величайших романтических произведений: «Гордость и предубеждение». Сюжет фильма фокусируется на Джейн — девушка верит в любовь, а её родители хотят, чтобы она вышла замуж по расчету. В Англии 1795 года у юной женщины не было иного выбора. Однако, когда Джейн знакомится с обаятельным молодым ирландцем Томом Лефроем, его ум и дерзость разжигают её любопытство, и весь мир летит кувырком. Сможет ли Джейн пойти наперекор воле родителей и бросить вызов общественным устоям? Сбор гостей в 19:00, продолжительность — 2 часа. Количество мест на кинопоказ ограничено. В стоимость брони входит попкорн. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. При изменении погодных условий команда Особняка Мясникова свяжется с каждым гостем и заранее сообщит о возможных изменениях в программе события.