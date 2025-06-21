Кино в саду: «Из 13 в 30» (2004)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и легендарный ромком начала нулевых с Дженнифер Гарнер и Марком Руффало в главных ролях. О фильме: Дженне всего 13 и она очень хочет стать большой. Видимо, её желание попадает по нужному адресу, поскольку наутро она просыпается 30-летней красавицей.
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