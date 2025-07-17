Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. О фильме: Он не подчинялся ни одному правилу, ибо был создан для того, чтобы их нарушать. После гибели своего господина слуга Уильям решается на отчаянную авантюру. Юноше удается изменить свою родословную и, присвоив себе доспехи и оружие ушедшего хозяина, предстать перед публикой молодым и родовитым рыцарем Ульрихом фон Лихтенштейном. Теперь в новом качестве ему предстоит доказывать свое благородное происхождение на рыцарских турнирах копьем и мечом. Отвага и решимость сэра Уильяма закалилась в бесчисленных схватках. Но в качестве последнего испытания пылкому сердцу великого самозванца послана страстная любовь, которой под силу выбить из седла самого неустрашимого воина... Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей – 19:00. В связи с изменением погодных условий, событие может быть перенесено внутрь Особняка Мясникова.