Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. О фильме: В начале 1960-х Генри Форд II принимает решение улучшить имидж компании и сменить курс на производство более модных автомобилей. После неудавшейся попытки купить практически банкрота Ferrari американцы решают бросить вызов итальянским конкурентам на трассе и выиграть престижную гонку 24 часа Ле-Мана. Чтобы создать подходящую машину, компания нанимает автоконструктора Кэррола Шэлби, а тот отказывается работать без выдающегося, но, как считается, трудного в общении гонщика Кена Майлза. Вместе они принимаются за разработку впоследствии знаменитого спорткара Ford GT40. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей – 19:00.