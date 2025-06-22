[отменено] Кино в саду: «Если свекровь — монстр…» (2005)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и романтическая комедия. О фильме: После долгих попыток найти себе подходящего мужчину Шарлотта встречает Кевина, который кажется ей идеалом. Он делает ей предложение. Казалось бы, всё складывается безупречно. Но тут появляется властная мать Кевина - Виола, которая готова сделать всё, чтобы свадьба сына не состоялась.
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