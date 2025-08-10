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Кино в саду: «Эпоха невинности»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. О фильме: Романтическая история показывает великолепие и лицемерие высшего света конца 70-х годов 19-го века. Ньюлэнд Арчер — преуспевающий адвокат, в глубине души желающий настоящей страсти в своем обыденном существовании. Помолвка с милой и благовоспитанной Мэй Уэлланд обещает ему благодушную и спокойную жизнь. Но когда кузина Мэй возвращается в Нью-Йорк после публичного скандала, Ньюлэнд попадает в сети ее тайной власти и невыразимой красоты. Теперь он вынужден сделать выбор между миром, который он знает, и миром, о котором он мог только мечтать. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей — 19:00. В связи с изменением погодных условий, событие может быть перенесено внутрь Особняка Мясникова.

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