Кино в саду: «Дневник Бриджит Джонс» (2001)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и легендарный ромком начала нулевых. О фильме: Бриджит Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои достижения и победы: как она будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители хотят сосватать её за сына соседей, скромника Марка, а Бриджит без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно выбор оказывается совсем не простым.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи