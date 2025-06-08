Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и ромком режиссёра Энн Флетчера. О фильме: Побывав в качестве подружки невесты на 27 свадьбах, главная героиня вдруг понимает, что пора бы остановиться и задуматься уже и о собственном замужестве, но напоследок отгулять свадьбу своей сестры. Однако, выясняется, что та собралась замуж за человека, на которого «профессиональная свидетельница» как раз только успела положить глаз. Назревает конфликт...