Кино в саду: «27 свадеб» (2008)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги, попкорн, летний бар и ромком режиссёра Энн Флетчера. О фильме: Побывав в качестве подружки невесты на 27 свадьбах, главная героиня вдруг понимает, что пора бы остановиться и задуматься уже и о собственном замужестве, но напоследок отгулять свадьбу своей сестры. Однако, выясняется, что та собралась замуж за человека, на которого «профессиональная свидетельница» как раз только успела положить глаз. Назревает конфликт...
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