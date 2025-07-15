Летний кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга. Гостей ждут мягкие стулья-шезлонги и попкорн. Также для гостей будет работать кухня летней террасы — ты сможешь заказать выборочные позиции из меню и барной карты. О фильме: Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдет на свидание, если её сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. Сбор гостей – 19:00. В связи с изменением погодных условий, событие может быть перенесено внутрь Особняка Мясникова.