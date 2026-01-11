Гасят свет, зажигают лампы на столах — и снова собираются смотреть кино в Tel Aviv by Saviv. Новая подборка фильмов: от гангстерских разборок до хогвартских коридоров. О фильме: После расставания Белла ищет утешения в общении с Джейкобом. Самая драматичная часть франшизы. Показывают с переводом, поэтому просто наслаждайся фильмом, не читая субтитры. А чтобы точно было по-киношному, угощают попкорном всех гостей. Вход свободный, но лучше бронировать места заранее.