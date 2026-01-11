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Кино в ресторане «Криминальное чтиво»

TelAviv by Saviv, набережная Адмиралтейского канала, 2И

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Гасят свет, зажигают лампы на столах — и снова собираются смотреть кино в Tel Aviv by Saviv. Новая подборка фильмов: от гангстерских разборок до хогвартских коридоров. О фильме: Несколько связанных историй из жизни бандитов. Шедевр Квентина Тарантино, который изменил мировое кино. Показывают с переводом, поэтому просто наслаждайся фильмом, не читая субтитры. А чтобы точно было по-киношному, угощают попкорном всех гостей. Вход свободный, но лучше бронировать места заранее.

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