Один из самых изобретательных блокбастеров 90-х, яркий, необычный фантастический боевик, запустивший в космос не только своих героев, но и карьеру Миллы Йовович. Фильм — на языке оригинала с субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.