Кино в парке: «Ходячий замок»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Про событие
Сказка о могущественном волшебнике, его ходячем замке, огненном демоне и заколдованной девушке, но под обложкой, как всегда у Миядзаки, скрывается история о пацифизме, ужасах войны, сострадании и красоте старении. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.
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