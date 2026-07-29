Ваня — молодой человек со странностями. Он работает в магазине «Охотник и рыболов», живёт в старомодной бабушкиной квартире и называет всех женщин «фрау». Всё меняется, когда он знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета, и начинает за ней ухаживать на свой оригинальный манер. Призы за лучший сценарий и за лучшую женскую роль на I Фестивале актуального российского кино «Маяк». Фильм демонстрируется на русском языке без субтитров. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.