О фильме: Обычное корейское семейство Кимов жизнь не балует. Приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды друг сына семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн. Обрати внимание, что это чёрно-белая режиссёрская версия.