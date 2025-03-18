Кино в особняке: «Паразиты» (2019)
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Обычное корейское семейство Кимов жизнь не балует. Приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды друг сына семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн. Обрати внимание, что это чёрно-белая режиссёрская версия.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи