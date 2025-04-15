О фильме: Париж, середина 1990-х. После беспорядков, спровоцированных полицейским произволом в отношении арабского подростка, в бедных кварталах, вдали от туристических маршрутов, еврейский юноша находит потерянный полицейским револьвер. С двумя приятелями — чернокожим боксёром и молодым арабом — он решает жестоко отомстить. Ненависть порождает ненависть. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн. Показ проходит в рамках кинопрограммы к выставке «Каскад (не)сбывшихся желаний». Можно приобрести общий билет на кинопоказ и выставку. Фильм представит приглашённый кинокритик.