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Кино в особняке: «На этой земле» (2024)

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Чёрно-белая фантазия о русской деревне XVIII века с гипнотическим визуальным стилем и тревожной атмосферой. Историческая драма о молодом изгое, который, словно новый Икар, задумал соорудить механические крылья в отчаянной попытке вырваться из враждебной ему действительности. Фильм будет представлен режиссёром Ренатом Джало. О фильме: конец XVIII века. После попытки беглого крестьянина прыгнуть с крыши на самодельных крыльях жители деревни начинают строго следить за соблюдением привычных устоев. Крылья сжигают, кто-то убивает актрису бродячего балагана, а в одном из домов разлучают сестёр-близнецов, упрекая одну в болезни другой. Не готовая признать вину, девушка начинает втайне подглядывать за экспериментами полёта.

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