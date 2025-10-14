Чёрно-белая фантазия о русской деревне XVIII века с гипнотическим визуальным стилем и тревожной атмосферой. Историческая драма о молодом изгое, который, словно новый Икар, задумал соорудить механические крылья в отчаянной попытке вырваться из враждебной ему действительности. Фильм будет представлен режиссёром Ренатом Джало. О фильме: конец XVIII века. После попытки беглого крестьянина прыгнуть с крыши на самодельных крыльях жители деревни начинают строго следить за соблюдением привычных устоев. Крылья сжигают, кто-то убивает актрису бродячего балагана, а в одном из домов разлучают сестёр-близнецов, упрекая одну в болезни другой. Не готовая признать вину, девушка начинает втайне подглядывать за экспериментами полёта.