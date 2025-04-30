О фильме: После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блейк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда. Раненого в грудь возле сердца его выхаживает индеец Никто. Он принял парня за поэта Уильяма Блейка, чьи стихи запали в его сердце. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн. Показ проходит в рамках кинопрограммы к выставке «Каскад (не)сбывшихся желаний». Можно приобрести общий билет на кинопоказ и выставку. Фильм представит приглашённый кинокритик.