Кино в особняке: «Кофе и сигареты» (2003)
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 750₽ до 1900₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Одиннадцать новелл с участием актеров, шоуменов, музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн. Показ проходит в рамках кинопрограммы к выставке «Каскад (не)сбывшихся желаний». Можно приобрести общий билет на кинопоказ и выставку. Фильм представит приглашённый кинокритик.
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