Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Лето, тёплые вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Немолодой мужчина Хираяма работает уборщиком общественных туалетов в Токио. Каждый его день похож на предыдущий. Он встаёт рано утром, ухаживает за домашними растениями, по пути на работу и после работы слушает на аудиокассетах западную рок-классику, например, Патти Смит и Лу Рида, читает бумажные книги, фотографирует на плёночный Olympus деревья в парке, ходит в один и тот же бар и в одно и то же кафе. Вскоре несколько неожиданных встреч основательно встряхнут привычную жизнь Хираямы. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.