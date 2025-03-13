Кино в особняке: «Что случилось осенью» (2024)
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды, в нетерпеливом ожидании гостей, она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн.
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