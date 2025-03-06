Кино в особняке: «Агния» (2024)
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 750₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Своенравная печница Агния живёт на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить денег на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь, Агния использует его для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи