О фильме: Своенравная печница Агния живёт на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить денег на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь, Агния использует его для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом. При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается глинтвейн или попкорн.