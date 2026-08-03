Кино в Оранжерее «Как украсть миллион»
Потемкинская, 2, лит.Г
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Переждали белые ночи, чтобы снова под куполом оранжереи увидеть любимую голливудскую историю о том, как безупречная афера превращается в самую романтичную ночь в Париже. В кадре обворожительная Одри Хёпберн, обаятельный Питер О’Тул и невероятный Париж 60-х. Посещение по входным билетам оранжереи. Показ проходит в рамках культурной программы. Демонстрация носит исключительно информационный характер.
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