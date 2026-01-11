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Кино в баре «Гордость и предубеждение»

Осси
ул. Некрасова, 39 (вход с ул. Радищева)

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Сёстры Беннет ищут любовь, статус и себя в Англии XVIII века. Образцовая адаптация главного романа Джейн Остин. Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно

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