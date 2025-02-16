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Кино. Театр

Театр «На Литейном»
Литейный пр., д. 51

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

В 2025 году кинематограф отмечает 130 лет со дня своего рождения. Разве это не повод встретиться с самыми удивительными фильмами мирового кино в театре? Это только кажется, что театр и кино очень разные искусства. Работа актёров, драматургов, декораторов, художников, режиссёров пришла в самое молодое визуальное наслаждение для зрителей именно из театра. Тебя ждёт увлекательное путешествие по киножанрам и важнейшим направлениям мирового искусства ХХ века. Участники встречи будут смотреть, обсуждать и узнавать много ярчайших фактов о кино и не только о кино. Ведущая лекций Полина Степанова, театральный критик и педагог, эксперт телеканала «Культура», профессор Санкт-Петербургского института кино и телевидения, доцент Российского государственного института сценических искусств.

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