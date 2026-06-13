Кино рассказывает истории. Но что происходит, когда камера разворачивается на 180 градусов и направляет свой объектив на тех, кто кино создаёт? Здесь собрали культовые фильмы о том, что происходит по ту сторону экрана. Это кино, которое исследует природу собственной магии. Слава, творческий кризис, любовь на съёмочной площадке, цена одного кадра — все эти сюжеты оживают в классике мирового и отечественного кинематографа. Фестиваль откроет фильм «Восемь с половиной» Федерико Феллини, история о режиссере, который застрял между грандиозным замыслом и полным бессилием. Продолжит ироничная комедия о том, как снять великий артхаусный фильм — «Главная роль» с Пенелопой Круз и Антонио Бандеросом в главных ролях. .