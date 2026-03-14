Кино с психологом: как распознать опасного партнёра и найти выход
улица Восстания, 24/27
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Терапевтичный киноклуб с дискуссией. Так хочется расслабиться и просто любить без оглядки, без раздумий… Проницательность в любви: Как уберечь себя от ловушки и как из неё выбраться? В фильме «Горничная» с прекрасной Сидни Суини ты окажешься в эпицентре чужих отношений и увидишь со стороны дом, где любовь превратилась в клетку. Это — безопасный способ увидеть механизм со стороны, интегрировать прошлый опыт и, наконец, жить дальше. На этом киноклубе поговоришь о том, что происходит за закрытыми дверями. В начале — мини-лекция психолога: «Красные флаги, которые мы не замечаем». А затем обсуждение: — Откроешь для себя важные сигналы в начале отношений: на какие слова, поступки, реакции важно обратить внимание — Обсудишь, почему люди не видят насилия: как оно маскируется под заботу и почему многие начинают сомневаться в своей адекватности — Подумаешь над тем, почему люди раз за разом возвращаются к обидчику, и как разорвать этот круг — Поделишься, что происходит с психикой: страх, стыд, экономическая зависимость, надежда на «исправление». Что держит сильнее всего и почему так трудно уйти — Выяснишь, где искать опору, когда опереться не на кого и что делать, когда отношения позади, но страх и боль остались Это событие будет особенно полезно, если ты: — Имеешь опыт таких отношений или хочешь обезопасить себя на будущее — Замечаешь, что прошлое всё ещё влияет на настоящее — Хочешь снова начать доверять себе и миру Ведущая: Анастасия Белова — психолог, работающий в КПТ и ACТ В стоимость включён ваучер на бар. Стоимость: 1500 руб. соло 2600 руб. парный Забронировать место: https://t.me/fsd_spb/2220 Парный билет у https://t.me/simmarin
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