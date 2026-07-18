Терапевтичный кинопросмотр с дискуссией. Будешь смотреть сказку о любви, приключениях и переменах. И исследовать, что происходит с человек, когда рядом появляется кто-то ценный и тёплый. «Люди не всегда такие, какими ты их видишь. Есть посыльные, а есть ребята, которые просто какое-то время ими работают». Где проходит граница между естественной готовностью учитывать другого человека и потерей себя? И правда ли, что близость неизбежно меняет человека — даже если он этого не планировал? На экране — Звёздная пыль (2007) Это история о поиске любви: герой отправляется в путешествие ради девушки, которую считает целью всей своей жизни. Но дорога приводит его совсем не туда. Иногда кажется, что отношения — это поиск человека, который идеально тебе подходит. Однако, чаще близость рождается там, где люди постепенно узнают друг друга, сталкиваются с различиями, пересматривают свои взгляды и понемногу меняются сами. В фильме герои проходят долгий путь. И каждый из них становится чуть другим. Не потому, что им пришлось подстроиться, и не потому, что они сели и поговорили, установив «границы». Это произошло совершенно естественно. Но как..? На киноклубе обсудишь: — Где разница между взаимной настройкой и отказом от себя — По какой причине желание оставаться неизменным «самим собой» часто мешает близости — Почему любовь меняет привычки, взгляды и представления о себе и нормально ли это? Где грань? Особенно откликнется тем, кто: — Начал осознавать тщетность списков требований к идеальному партнёру — Задается вопросом, сколько стоит уступать, а сколько — отстаивать своё / боится потерять себя в близости — Хочет лучше понимать, как люди растут рядом и допускает мысль, что отношения это совместное путешествие. Ведущая: Анастасия Белова — психолог, работающий в КПТ и ACT.