ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кино с психологом: Эмоциональный холод

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Терапевтичный кинопросмотр с дискуссией. Что толкает людей к эмоциональной «заморозке», и как следствие, одиночеству и забвению ярких чувств? На экране: антиутопия «Эквилибриум» 2002 года. Порой кажется, что «не чувствовать» безопаснее. Герой верит в систему, пока всё не начинает ломаться у него на глазах и...внутри. Поговорят: О подавлении: почему взрослые люди опираются на «холод» расчёта и стараются избегать чувств, и как это незаметно лишает их тепла и близости. О стратегиях: О том, почему так с нами стало, и о том, как возвращаться к чувствам и не свалиться обратно в «ничего не чувствую». Этот киноклуб особенно откликнется тем, кто устал от одиночества, замечает, что держит дистанцию «для безопасности». Ведущая: @Anastasiapsy — психолог, работающий в КПТ и ACT Ваучер на Welcome drink включён в стоимость.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста