Терапевтичный кинопросмотр с дискуссией. Что толкает людей к эмоциональной «заморозке», и как следствие, одиночеству и забвению ярких чувств? На экране: антиутопия «Эквилибриум» 2002 года. Порой кажется, что «не чувствовать» безопаснее. Герой верит в систему, пока всё не начинает ломаться у него на глазах и...внутри. Поговорят: О подавлении: почему взрослые люди опираются на «холод» расчёта и стараются избегать чувств, и как это незаметно лишает их тепла и близости. О стратегиях: О том, почему так с нами стало, и о том, как возвращаться к чувствам и не свалиться обратно в «ничего не чувствую». Этот киноклуб особенно откликнется тем, кто устал от одиночества, замечает, что держит дистанцию «для безопасности». Ведущая: @Anastasiapsy — психолог, работающий в КПТ и ACT Ваучер на Welcome drink включён в стоимость.