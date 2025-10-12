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Кино с психологом: «Достать ножи» (2019)

Do Immigration
улица Восстания, 24/27

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение фильма с психологом. О фильме: Семейное торжество неожиданно превращается в расследование убийства. Вскрываются старые обиды, всё, что годами копилось, выходит наружу. Поговоришь: — О конкуренции внутри семьи — О том, как навязанные извне предубеждения влияют на семейные отношения — Обратишь внимание на особенности отношений между родителями и детьми, братьями и сёстрами. — Обсудишь и зеркало каждого героя — как отношение к «обслуживающему персоналу» проявляет и отражает личность каждого члена семьи. Ведущая: Анастасия Белова — психолог, работающий в КПТ и ACT. Ваучер на welcome drink включён в стоимость.

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