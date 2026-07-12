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Кино под открытым небом «Вот это драма!»

Василеостровский рынок
Большой проспект В.О., 16/14б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кино на большом экране прямо на улице — идеальный план для свидания или встречи с подругой. Василеостровский рынок уже открыл сезон, впереди — целое лето любимых фильмов. Приходи заранее, чтобы успеть взять перекус у резидентов фудмолла и занять местечко поудобнее. О фильме: Чарли и Эмма влюблены и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно внезапное откровение переворачивает всё — Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать. Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.

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