Кино на большом экране прямо на улице — идеальный план для свидания или встречи с подругой. Василеостровский рынок уже открыл сезон, впереди — целое лето любимых фильмов. Приходи заранее, чтобы успеть взять перекус у резидентов фудмолла и занять местечко поудобнее. О фильме: Чарли и Эмма влюблены и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно внезапное откровение переворачивает всё — Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать. Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.