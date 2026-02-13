Пока все готовятся отмечать День всех влюблённых, решили собраться в пятницу 13-го, приятно провести время и посмотреть разноплановые фильмы ужасов. Ждут поклонников жанра. Скидка за образ. В перерывах бар, конкурсы и общение. Расписание: It Follows (2014) 23:00 — 00:40 X (2022) 01:20 — 03:10 Очень страшное кино (2000) 03:40 — 05:10