Кино-ночь ужасов
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Пока все готовятся отмечать День всех влюблённых, решили собраться в пятницу 13-го, приятно провести время и посмотреть разноплановые фильмы ужасов. Ждут поклонников жанра. Скидка за образ. В перерывах бар, конкурсы и общение. Расписание: It Follows (2014) 23:00 — 00:40 X (2022) 01:20 — 03:10 Очень страшное кино (2000) 03:40 — 05:10
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