Ночь ужасов в историческом особняке в центре Петербурга? Звучит, как мечта! Приходи всю ночь смотреть ужасы на большом экране в прекраснейшей исторической гостиной Петербурга. Организаторы взяли классику: «Реинкарнация», «Заклятие» и всеми любимые «Реальные упыри». В антрактах конкурсы, квест и квиз, тематический бар; а за костюмы, как полагается, приятная скидка. *в пространстве необходимо снять обувь