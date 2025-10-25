Кино-ночь: Horror
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1800₽
Возраст 18+
Кино
Игры
Про событие
Ночь ужасов в историческом особняке в центре Петербурга? Звучит, как мечта! Приходи всю ночь смотреть ужасы на большом экране в прекраснейшей исторической гостиной Петербурга. Организаторы взяли классику: «Реинкарнация», «Заклятие» и всеми любимые «Реальные упыри». В антрактах конкурсы, квест и квиз, тематический бар; а за костюмы, как полагается, приятная скидка. *в пространстве необходимо снять обувь
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